الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكريين في هجوم إرهابي

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد عن مقتل عسكريين من قواته في هجوم استهدفهم غربي البلاد.





وقال الجيش اللبناني إن عسكريين اثنين وأحد أفراد مجموعة مسحلة شنت هجوما على مركز تابع للجيش غربي البلاد قتلوا أثناء الهجوم.





ونشر الجيش اللبناني بيانا أورد فيه تفاصيل الهجوم والرد عليه من قبل قواته، كذلك الخسائر التي نتجت عنه.





وقال بيان الجيش اللبناني:"أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار بإتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية".





وأضاف بيان الجيش اللبناني:"ردّت العناصر على مصدر النيران بالمثل، ونتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".





وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني يقوم الآن بعمل متابعة للحادث لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الهجوم الإرهابي.



