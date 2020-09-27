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اقتصاد

إنجازات ضخمة.. تعرف على أهم مشروعات التكرير المصرية الجديدة الجاري تنفيذها

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
مشروعات التكرير المصرية
مشروعات التكرير المصرية
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مايكل عياد
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول لـ الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبري، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، باستثمارات تصل قيمتها إلى ٣ر٤ مليار دولار.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" العديد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا من قبل قطاع البترول، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول، وهى :

- وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف إنتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار

- توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.

- مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط يستهدف تحويل المازوت منخفض القيمة الى منتجات بترولية عالية الجودة مثل البنزين عالى الأوكتين والسولار بالمواصفات الأوروبية والبوتاجاز ، وباستثمارات حوالي 2.8 مليار دولار .

- إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمنًا إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول يستهدف تحويل المازوت منخفض القيمة الى منتجات بترولية عالية الجودة لتعظيم كميات السولار بالمواصفات الأوروبية والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات حوالي 1ر1 مليار دولار.

- وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 55.7 مليون دولار.
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