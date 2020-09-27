الأحمر أم الأزرق أيهما أفضل .. تعرف على أنواع مياه الردياتير

يعتبر الردياتير من الأجزاء الهامة فى السيارة والمسئولة بشكل أساسي وكبير عن سلامة المحرك وتبريده، لذلك ينصح الخبراء بتزويد الردياتير بمياه مطابقة للمواصفات، حتى تنفذ مهامها بالشكل المطلوب.

ولكن يستسهل العديد من السائقين ، يقومون بتزويد الردياتير بالمياه العادية، وهذا يسبب العديد من المشاكل فى محرك السيارة والردياتير لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح التي تتراكم على السطح الملامس للرادياتير وتسبب في تأكله بمرور الوقت .

بالإضافة إلى إصابة الردياتير بالصدأ نظرًا لتفاعل المياه مع النحاس أو الحديد ، بالاضافة الى ان درجة غليان المياه العادية في أقصى درجاتها لا تتعدى 100 درجة مئوية ، ولذلك نلجأ للمياه المعالجة كميائيا والمعروفة باسم المياه الملونة .

ولكل نوع من الأنواع مياه الردياتير الملونة مزاياه وعيوبه والتي تتناسب مع بعض السيارة ولا تناسب الأخرى ، ولذلك نتعرف على مميزات وعيوب المياه الحمراء والخضراء .

اولا : المياه الخضراء

المياه الخضراء لها مميزات عديدة ، منها عدم احتوائها على أملاح معدنية أو شوائب لذلك فهي تعد المياه المثالية التي تساعد على الحفاظ على المحرك كما تحتوي هذه المياه على عدد من المكونات التي تعمل على عدم تفاعل المياه مع جسم الرادياتير الداخلي وأيضا مواد أخرى تساعد على رفع درجة غليان المياه إلى حوالي 120 درجة مئوية ويقدر عمره الافتراضي في سنتين ويجب تغييره.

أما عن أهم عيوب المياه الخضراء هو احتوائها على مادة السيليكيات والتي تضر ببعض أجزاء منظومة التبريد بمرور الوقت .

ثانيا: المياه الحمراء :

أما عن مميزات المياة الحمراء الخاصة بمنظومة التبريد في السيارة فهي مماثلة لمميزات المياة الخضراء تمامًا بالإضافة إلى عدم احتوائها على مادة السيليكيات الضارة التي تضر بنظام التبريد.

ويستخدم في المحركات الكبيرة ومن أهم مميزاته أيضا هو أن عمر المياه الافتراضي هو 5 سنوات على عكس المياه الخضراء والتي تستمر لمدة سنتين ولا ينصح اطلاقا خلط المياه الخضراء مع الحمراء ويجب الحرص دائمًا على تزويد المياه فقط من النوع المزود سابقا نظرا لاختلاف المواد المكونة له.