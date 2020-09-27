السيسي: مجمع مسطرد توقف 10 سنوات بسبب أحداث 2011 وحرمنا من مكتسبات اقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بدأ العمل به منذ فترة وتوقف نتيجة أحداث 2011.









وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد، أن الفوائد التي تعود على مصر فى مجال السولار والبنزين والكثير منها، توقفت ما يقرب من 10 سنين نتيجة عدم الاستقرار فى البلاد.









وأكد أن "الاقتصاد العالمى تأثر بسبب فيروس كورونا ومصر ما زالت بفضل الله بخير، بسبب شعبها المتحمل كل الصعاب، وهو ما نتمنى العمل عليه طوال الوقت، وكلما كان هناك استقرار كلما استطعنا رفع شأن البلد أكثر".









وأردف الرئيس السيسى اليوم ، الأحد: "هما عايزين انتوا تتحركوا.. مش بيقولك هد بلدك، ولكن بيقولك أننا واخدين حقك ومضيعينوه، فتتحرك أنت تقوم مكمل عليها وتهدها".







