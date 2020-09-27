ده ميرضيش ربنا.. تعليق الرئيس السيسي على صور العشوائيات في مصر قبل تطويرها

لفهم الناس ووعيها، ولن تقوم دولة أساسها مبنى على خراب وتدمير.. ده ميرضيش ربنا".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة اليوم أثناء افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد، أن التعليم الأساسى والجامعى أنتم الأساس الحقيقى للبناء والفهم الحقيقى، متابعًا: "احضنوا ولادكم علشان مستقبل بلدنا وتعيش وتكون ليها مستقبل.





وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الله حافظ مصر ، فكم دولة في المنطقة تم تخريبها ماعدا ‎مصر؟.. حافظوا على بلدكم ، ربنا بيحمى مصر و يعينها ويقويها ويطورها ويكبرها بصبرنا وتحملنا و فهمنا ووعينا للحكاية.





وتابع أن هناك العديد من الدول التي تضررت من الإرهاب، ولكن الله حافظ مصر فى ولابد من تكرار هذا الكلام فى كل الاماكن للحفاظ على الدولة ، مشيرا إلى أن الخسائر المعلن عنها طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى أحدى الدول 440 مليار دولار.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موضوع الإرهاب كبير جدًا، أكبر من الظروف والمعاناة التى يعيش فيها الناس، منوهًا إلى أن الإعلام هو أداة التنوير الحقيقة