المشدد 10 سنوات لزوجة زورت شهادة ميلاد طفلتها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشار رضا عيد والمستشار تامر حجازي وأمانة سر أشرف حسن بمعاقبة زوجة وشريكها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لقيامهما بالإشتراك في تزوير قيد ميلاد وإخطار تبليغ بمولودتها (جنى) وذلك بأن نسبت المولودة لغير أبيها لشركيها المتهم الثاني على خلاف الحقيقة حال كونها متزوجة من أخر والد الطفلة.









وأوضحت المحمة في حكمها أن المتهمة استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمته لمكتب صحة شبرا الخيمة وبموجبه استحصلت على شهادة مزورة لميلاد الطفلة.





وبدأت الواقعة بتقدم زوج المتهمة ببلاغ الى مديرية أمن القليوبية مفادها تغيب زوجته عن مسكن الزوجية بأسيوط وعلى الفور كلف البحث الجنائى بعمل وبإجراء التحريات اللازمة وتبين هروبها لمسكن آخر لأحد معارفها بشبرا الخيمة وهو المتهم الثاني وظلت بمسكنه حتى وضعت مولودتها وقامت بنسبة المولودة لشريكها المتهم الثاني، على خلاف الحقيقة وذلك بناء على إتفاق مسبق بينهما.





كما توصلت تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية لصحة الواقعة، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي قيام المتهمة بالتوقيع على إخطار تبليغ لمولودتها وشهادة قيد ميلاد يثبت نسبة المولودة للمتهم الثاني على خلاف الحقيقة، وذلك بعد ثبوت عدم وجود واقعة زواج بين المتهمين وفقا لشهادة السجل المدني بشبرا الخيمة وتم ضبط المتهمين واحالتهما الى المحكمة التى قضت بحكمها السابق.