قميص نوم لليلة الامتحان.. متحرش الجامعة الأمريكية يعترف





أمر النائب العام بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مُضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حُرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.





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وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.









وينشر موقع "صدى البلد" مواجهة النيابة العامة للمتهم بأقوال إحدى الضحايا :





النيابة تواجه المتهم بأقوال المجنى عليها م. ع





س/ ما علاقتك بالطفلة م. ع ؟

ج/ أنا قابلتها مرة واحدة وكنا لعبنا اسكواش في مدينة نصر زي ما قولت قبل كدا وكان في بيني وبينها اتصال تليفونات عادية









س/ وما تعليلك وقد قررت فيما قبل أنك مارست لعبة الاسكواش مع المدعوة ملك . ي وليس م .ح؟

ج/ هي كانت قيلالي إن اسمها م.ي ولما دخلت النهاردة وشوفتها عرفت إن هي اللي كنت بلعب معاها اسكواش.





س/ ومتى بدأت علاقتك بملك .ح؟

ج / في مارس أو أبريل ۲۰۱۹.





س/ صف لي طبيعة تلك العلاقة تحديدا؟

ج/ اتعرفت عليها على الانستجرام زي ما قولت قبل كدا وكنا بنتكلم في التليفون عادي وكنا واخدين أرقام بعض وكنت بكلمها كل تلات أو أربع أيام وكانت المكالمة مدتها حوالي نص ساعة ۲۰ دقيقة وقعدت حوالي 3 أسابيع مكلمهاش وما مكنتش بتكلم معاها في مواضيع جنسية خالص.





س/ وهل حدث تبادل صور فيما بينكما؟

ج / لأ





المتهم يعترف باحتفاظه بصور بقميص نوم للمجنى عليها









س/ وما تعليلك وقد قررت لنا من قبل بأنك تحتفظ بصورة للمذكورة بملابس النوم؟

ج/ أيوة هي صورة واحدة بعتتها على الأسناب شات وكانت بتقول حظ موفق عشان كان عندي امتحان يوميها وأنا احتفظت بالصورة دي وفضلت معايا.





س/ ومتى انتهت تلك العلاقة؟