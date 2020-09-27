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برلمان

برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس بصرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:19 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، للحكومة بالاستمرار في تقديم منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن قرار الرئيس يؤكد اهتمامه وحرصه الدائم على مصالح العمالة المصرية في ظل المعاناة التي يتعرضون لها.


وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تأكيد الرئيس اليوم خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، إلى أن هذه العمالة تعاني من ظروف صعبة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بمتابعة الرئيس لكل ما يدور داخل مصر.


وشدد أيمن أبو العلا، على الحكومة ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس والصرف سريعا لهذه الفئة، خصوصا وأنهم يعانون أشد المعاناة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن العمالة غير المنتظمة أحد الفئات المتضررة من كورونا ولابد من مساندتها.


وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية تسهيل إجراءات صرف هذه المنحة، وتفادي الإشكاليات التي وقعت في فترة الثلاثة شهور الماضية، سواء في الزحام على مكاتب البريد أو تأخر الصرف عن المواعيد المقررة.
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