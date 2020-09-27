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حوادث

المؤبد لأب ونجله لتعديهما بالضرب على جارهما ومحاولة قتله بالشرقية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:35 م
مطرقة
مطرقة
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محمد الطحاوي
اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، اليوم، حكمها بالسجن المؤبد لأب ونجله لتعديهما على جارهما والشروع فى قتله باستخدام سنجة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

 
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من "السيد ص إ" 40 سنة حداد مسلح، مقيم قرية ميت يزيد، يفيد وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين أسرته والمتهمين بسبب لهو الأطفال، وأثناء تواجده بمسكنه فوجئ بالمتهمين وقيام الأول بالإمساك به وقام الثانى بمغافلته بالتعدى عليه بسلاح أبيض سنجة، وأحدثا إصابته جرح طعنى نافذ بالجهة اليمنى من الصدر.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام كل من "نشأت س " وشهرته أبو كرم، و نجله " سعيد" بإرتكاب الواقعة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم التحفظ على المتهمين وبالعرض على نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 21205 لسنة 2020 والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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