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حوادث

الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف الأولية للمرشحين في مقار اللجان العامة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:18 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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جودت عيد
أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الكشوف الاولية لقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب على نظامي القائمة والفردي، بعد أن انتهت لجان الفحص  من التأكد والتثبت من صحة ملفات الترشح المقدمة ومطابقتها مع شروط الترشح التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، من حيث الكشف الطبي، والجنسية والمؤهل التعليمي،  والشروط الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية. 

وقامت اللجان العامة بنشر القوائم الأولوية للمرشحين الذين أنطبقت عليهم شروط الترشح وذلك داخل كل مقر لجنة، حيث تشمل الكشوف أسماء المرشحين على النظام الفردى ورموزهم الانتخابية، والمرشحين على نظام القائمة، كلا في كشف مستقل، ويستمر نشر الكشوف حتى ٣٠ سبتمبر الجاري. 

وبعد انتهاء مدة نشر الكشوف في مقر اللجان العامة تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة اليها خلال أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، على أن يكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر. 

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر.

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