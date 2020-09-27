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أخبار العالم

أردوغان يعلن دعم أذربيجان في الحرب ضد أرمينيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:32 م
اردوغان
اردوغان
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على صالح
أعلنت العاصمة الأرمينية يريفان الأحكام العرفية وتعبئة جيشها صباح اليوم، الأحد، بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الأرمينية والأذرية في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، والتي تشهد صراعًا دام عقودًا بين دولتي القوقاز.

تدين أنقرة "هجوم أرمينيا على أذربيجان" وتقف في "تضامن كامل" مع باكو ، أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم كالين في تغريدة على تويتر.


لقد انتهكت أرمينيا مرة أخرى القانون الدولي وأظهرت أنه لا مصلحة لها في السلام والاستقرار. 

وكتب المتحدث ان تركيا تقف في تضامن كامل مع اذربيجان وتؤيد دون تحفظ حقها في الدفاع عن النفس.

وأكدت الخدمة الصحفية للرئيس الأذربايجاني إلهام علييف اليوم الأحد أن أردوغان قد اتصل هاتفيا بألييف للتعبير عن دعم تركيا لباكو.

وأعرب الرئيس التركي عن تعازيه لرئيس الدولة الأذربيجاني والشعب الأذربيجاني فيما يتعلق بمقتل المدنيين والعسكريين نتيجة الاستفزاز العسكري من قبل أرمينيا. 

وأكد رجب طيب أردوغان أن تركيا ، كعادتها ، تدعم أذربيجان. 

وعبر علييف عن امتنانه للتعازي، وأعرب عن تقديره العميق لدعم الرئيس التركي المتواصل للنزاع الأرمني الأذربيجاني وناغورنو كاراباخ ".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح الأحد أن القوات الأرمينية بدأت قصفًا جماعيًا للمواقع الأذربيجانية بالقرب من منطقة ناغورنو كاراباخ الخاضعة للحكم الذاتي المتنازع عليها والتي تسيطر عليها الأرمن، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإصابات.
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