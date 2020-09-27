AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يريفان تلوح بالاعتراف باستقلال الإقليم .. الجيش الأذربيجاني يدعو القوات الأرمينية المتواجدة بإحدى مناطق قره باغ للاستسلام

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
اقترحت القيادة العسكرية لأذربيجان على أفراد الحامية الأرمينية في قرية أغدر مارداكيرت الواقعة داخل إقليم قره باغ، إلقاء أسلحتهم والاستسلام.


وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها نشرته قناة "روسيا اليوم": "من أجل تجنب التدمير الكامل للحامية العسكرية للقوات المسلحة الأرمينية، المتمركزة في قرية أغدر، ومنع زيادة الخسائر القتالية، عُرض على قيادة الحامية إلقاء السلاح والاستسلام".


من جانب آخر، أعلن  رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".


وقال باشينيان في كلمة ألقاها بالبرلمان: "يجب أن ننظر في مسألة الاعتراف باستقلال قره باغ، هذا الموضوع مدرج في جدول أعمالنا. يجب أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر في جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".


واندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.


كان إقليم قره باغ قد انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991.


إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول فيديو للحرب بين أذربيجان وأرمينيا

ملاحظة غريبة لمسئول دولي حول حرب أرمينيا مع أذربيجان

البابا يدعو أذربيجان وأرمينيا للانتصار للأخوة وحل خلافاتهم دون سلاح

ألمانيا تطالب بوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

بعد إعلان علييف عن الهجوم المضاد.. أرمينيا تتهم أذربيجان بـ إعلان الحرب

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 68 طفلا متهما بالمشاركة في أحداث شغب

أخيرا اطلقت .. شاهد | كيف احتفلت سيدة مصرية بانفصالها عن زوجها

حمل ندا موسى يربك أحداث "الوجه الآخر"

الأرصاد: ارتفاع في الحرارة غدا ورياح محملة بالأتربة على الصعيد.. والقاهرة 36 درجة

رغم توقيع العقود.. الزمالك يتراجع ويرفض التعاقد مع أري بابل

رعب جديد للعالم.. الكشف عن تهديد نووي كبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخيرا اطلقت .. شاهد | كيف احتفلت سيدة مصرية بانفصالها عن زوجها

دراسة تكشف سبب تعرض كبار السن لعدوى كورونا

في ذكرى الإعلان عن فك رموز حجر رشيد: كشف غموضه استغرق 23 عاما.. وشامبليون فقد الوعي بعد حل اللغز