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رياضة

صراع الهبوط والحفاظ على الوصافة.. ثلاث نقاط غالية للزمالك والجونة في لقاء اليوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:57 م
الزمالك والجونة
الزمالك والجونة
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عمرو ابوبكر
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، فريق الجونة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدوري الممتاز، علي استاد القاهرة الدولي .

وخاض الزمالك حتي الان 29 مباراة بالدوري، جمع خلالها 58 نقطة جعلته في المركز الثاني لجدول ترتيب المسابقة، حيث فاز في 17 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات.

اما الجونة، خاض 29 مباراة بالدوري جمع من خلالها 31 نقطة جعلته في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب الدوري، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 14 مباراة.

ويبدو أننا سنشاهد مباراة قوية من حيث التكيتيك والأداء، حيث أن الفريقين في أشد الحاجة للثلاث نقاط، الزمالك لتعزيز موقعه في المركز الثاني وغلق الطريق على بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة. 

وتكمن أهمية الثلاث نقاط للجونة في الهروب من صراع المنافسة على الهبوط، والوصول الى المنطقة الدافئة من جدول ترتيب الدوري الممتاز. 

وتعد دوافع الزمالك في هذه المباراة هي الأقوى بعد وصول المدير الفني الجديد باتشيكو، بينما الجونة قد يواجه ضغط كبير بسبب ضعف موقفه من التواجد في بطولة الدوري، ومن المتوقع هبوطه بشكل كبير بعد تقديم انبي والمقاصة مستوى مميز وارتفاع رصيدهم بشكل كبير خلال ال10 مباريات الأخيرة. 
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