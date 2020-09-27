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أخبار العالم

أذربيجان تشن غارة جوية تدمر آليات تابعة لـ أرمينيا.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت أذربيجان لقطات من تدمير معدات عسكرية تابعة للجيش الأرمني وسط عملية هجومية ضد منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها والواقعة تحت سيطرة أرمينيا.


وبحسب "روسيا اليوم"، يبدو أن الفيديو القصير مأخوذ من لقطات لطائرة استطلاع بدون طيار، ويظهر ضربات ضد ثلاث مركبات عسكرية مصفحة، كل منها تحمل رادارات صغيرة دوارة. 


ويبدو أن الأهداف هي نوع مختلف من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى 9K33 Osa السوفيتية، لكن جودة الفيديو تجعل من الصعب تحديدها على وجه اليقين.


وقالت وزارة الدفاع الآذرية إن الفيديو يجسد هجماتها على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها يوم الأحد، مضيفة أن "عددًا كبيرًا من الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية" دمرها الجانب الأذربيجاني.


وأشارت القناة الروسية إلى أنه لا يمكن التحقق من صحة الفيديو بشكل مستقل.


وفي وقت سابق، نشر الجيش الأرمني لقطات لما وصفه بالهجمات الناجحة ضد الدبابات الأذربيجانية خلال الاشتباكات الأخيرة. وتعرضت عدة دبابات لأضرار جسيمة أو دمرت، بحسب المقاطع.


ورفض الجانبان تقارير خصومهما ووصفتها بأنها دعاية للعدو ونفيا تكبد خسائر في القتال الأخير.


وناجورنو كاراباخ هي منطقة انفصلت عن أذربيجان منذ حوالي ثلاثة عقود، مما أدى إلى نزاع مسلح طويل الأمد يشمل أيضًا حليفتها أرمينيا. بدأت المناوشات الحدودية الأخيرة يوم الأحد بعملية "هجوم مضاد" في أذربيجان ضد الكيان المنشق.


إلى ذلك، اقترحت القيادة العسكرية لأذربيجان على أفراد الحامية الأرمينية في قرية أغدر مارداكيرت الواقعة داخل إقليم قره باغ، إلقاء أسلحتهم والاستسلام.


وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها نشرته قناة "روسيا اليوم": "من أجل تجنب التدمير الكامل للحامية العسكرية للقوات المسلحة الأرمنية، المتمركزة في قرية أغدر، ومنع زيادة الخسائر القتالية، عُرض على قيادة الحامية إلقاء السلاح والاستسلام".


من جانب آخر، أعلن  رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".


وقال باشينيان في كلمة ألقاها في البرلمان: "يجب أن ننظر في مسألة الاعتراف باستقلال قره باغ، هذا الموضوع مدرج في جدول أعمالنا. يجب أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر في جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".
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