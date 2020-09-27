إطلاق اسم صيدلي الغلابة على أحد شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، إطلاق اسم الدكتور محمد سيد الجرفى، على أحد شوارع مدينة رأس غارب، تخليدا لذكراه وتلبية لمطالب المواطنين، والذي وافته المنية بأزمة قلبية وكان معروفا باسم صيدلي الغلابة.





أكد مجلس مدينة رأس غارب في بيان له أن محافظ البحر الاحمر صدق بالموافقة على إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد سيد الجرفى على أحد شوارع المدينة بعد العرض عليه، وذلك تلبية لرغبة اهالي المدينة وتم اطلاق اسم الدكتور محمد سيد الجرفي علي احد شوارع المدينة، تكريما لذكراه الطيبة.





كان شباب مدينة رأس غارب، طالبوا بتخليد ذكرى الشاب الصيدلي الدكتور محمد سيد الجرفي، بعد وفاته بأزمة قلبية، والذي كان محبا للخير ومساعدا لغير القادرين بتوفير أدوية لهم وأطلقوا عليه لقب صيدلي الغلابة.





وناشد شباب المدينة المسئولين بإطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة أو مدرسة تخليدا لذكراه العطرة، لما قدمه من خدمات كبيرة وجليلة فى دعم ومساعدة الأسر و العائلات الفقيرة، حيث كان ركيزة أساسية فى توفير كميات كبيرة من الدواء لغير القادرين على مدار سنوات طويلة.





وتداول أهالي وشباب رأس غارب صورا للصيدلي المتوفي، ونشروا صورا له، مطالبين بالدعاء بالرحمة له، حيث سادت حالة من الحزن عليه لما كان يقوم به من عمل الخير ومساعدة المحتاجين في المدينة.





وعرف عن الصيدلي الذي توفي إثر أزمة قلبية أنه كان يساعد المحتاجين والفقراء وكان يوفر كميات كبيرة من الأدوية للمحتاجين في فترات معلومة ودورية لهم وكان محل ثقة وخير لأهالي المدينة بشكل عام .



