بأسعار مخفضة.. محافظ بني سويف يفتتح باكورة منافذ بيع إنتاج مشروعات الدواجن

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أول منفذ لبيع منتجات مشروع الدواجن بشارع الروضة خلف مدرسة الشهيد أنور السادات بمدينة بني سويف، والذي يتم من خلاله بيع السلع بأسعار أقل من السوق، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.





جاء ذلك في حضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد "المشرف العام على تطوير المشروع بتكليف من المحافظ"، والعميد وليد البيلي رئيس المدينة، والدكتور مكرم عبيد الله مدير المشروعات الإنتاجية ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.





اقرأ أيضا :





وتفقد المحافظ المنتجات المعروضة بالمنفذ، هي عبارة عن بيض المائدة، ولحوم طيور(الرومي البرونز)، مؤكدا أن هذا المنفذ هو باكورة المنافذ المزمع إقامتها على مستوى المدن والمجالس القروية، لتسويق منتجات المشروع الذي تم تطويره بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، ضمن خطة تستهدف الوصول للاكتفاء الذاتي لتغطية 50 % من الاستهلاك المحلى بدلا من 12% فى الوقت الحالي، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وضمان استمرار ذلك.





وأشار محافظ بني سويف إلى أن أعمال التطوير شملت عدد الأعمال الهامة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والجانبية داخل المحطة ورصفها مما ساهم بشكل كبير فى تسيير الحركة والتنقل داخل مكونات وعنابر المشروع، بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الإستراتيجي فى حالة الطوارئ بجانب إنشاء ميزان بسكول داخل المصنع، وماكينتين تفريخ وفقس بمعمل التفريغ بمحطة الرومي.





وأضاف أن المشروع يتكون من 5 مشروعات أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة، ويتكون من مشروعين"ألماني ومجري "، بجانب مشروع الرومي "تسمين وبياض"، ومصنع علف لإنتاج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.





من جانبه استعرض السكرتير العام المساعد الخطة المزمع تنفيذها للتوسع في إقامة منافذ لبيع المنتجات بأسعار أقل بكثير من السوق ،والذي يعد مطلبا جماهيريا، منوها بأنها أيضا خطوة ونتيجة عملية لتطوير المشروع الإنتاجي بطاقة إنتاجية أعلى لضمان استمرار الأمن الغذائي على مستوى المحافظة، لتحقيق التوازن في السوق، وضمان توافر السلع الأساسية بسعر مناسب.