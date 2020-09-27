أخفى البناء بالقش.. إزالة تعدي على الأرض الزراعية بطوخ ..صور

تمكنت أجهزة مدينة طوخ بمحافظة القليوبية من إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية مشتهر وذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الإزالة الفورية وعدم السماح بتعديات مخالفة جديدة.









وتتمثل الواقعة في قيام أحد المواطنين بقرية مشتهر بالتعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وإخفاء المخالفة بالقش والحطب ظنا منه بالهروب من المسؤولية.





وكانت يقظة الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بمشتهر له بالمرصاد، وتم رصد الحالة والإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار تعليمات رئيس مركز ومدينة طوخ بضرورة اليقظة التامة وضرورة المتابعة المستمرة أيام الإجازات وعدم السماح بأي تعديات جديدة.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعلن ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح.





واشار المحافظ إلى بلوغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها وصلت لما يقرب من 154 ألف طلب تصالح، كما تم تحصيل 866 مليون و636 ألف جنيه ، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوي الإقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم .





وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق إستجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.





وأوضح محافظ القليوبية أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33% ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.



