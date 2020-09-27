تكريم أول سيدة بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب في القليوبية

كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه بمحافظة القليوبية احد النماذج النسائبه في مركز شباب بلقس بقليوب كأول سيده تحصل على منصب نائب رئيس مجلس ادارة مركز شباب في القليوبية بالانتخاب.









تم تكريم رجاء شحات على نائب رئيس مجلس ادارة مركز شباب بلقس ومنحها الصبروط شهادة تقدير تكريما لها لجهودها في خدمة العمل الشبابى والرياضى بالقليوبية.





جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وكيل وزارة الشباب بالقليوبية بمركز شباب قليوب بالتنسيق مع المجلس القومى للمراه للتوعيه السياسيه للمرأة.

وفى ذات السياق فاجا الصبروط العاملين بادارة شباب القناطر الخيرية ضمن جولات المتابعة الميدانية لمقرات الهيئات الشبابية والرياضية والإدارات الفرعية تهدف تحقيق الانضباط داخل الهيئات وتحقيق معدلات أفضل من كفاءة العمل وقد استمع الصبروط للمشكلات التي تعوق العاملين وكذلك مقترحات تطوير العمل داخل الإدارة.





كما تابع الصبروط أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب مدينة القناطر الخيرية والمديح ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة.





من ناحية اخرى تابع المهندس علي عبدالستار سيد أحمد رئيس مدينة ومركز بنها الأحد أعمال تغطية ترعة عزبة أبو فرج بمركز بنها تمهيدا لتوسعة طريق محور المنصورة الجديد.





وتأتي متابعة الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة نهو الأعمال بالمنطقة، لتسهيل الحركة المرورية وربط طريق المنصورة بطريق الدائري الإقليمي.