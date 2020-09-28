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فن

رجل أعمال يعاني من نوبات الهلع.. تفاصيل الحلقة الثالثة من شقة الأبرياء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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عمر صبحي
يعتبر مسلسل شقة الأبرياء الحلقة 3 قصة عشق، من المسلسلات المهمة التي نالت اهتمام الشعب المصري خلال الفترة الماضية، حيث أن الملايين ينتظرون مسلسل شقة الأبرياء الحلقة 3. 

تدور أحداث مسلسل شقة الابرياء حول فتاة اسمها حياة انسي التى تعيش في منزل واحد مع 2 من شقيقاتها البنات اصغر منها هم صفية و جولين و مع جدها ايضا الذى يرعاهم.

الحلقة 3 من مسلسل شقة الابرياء قصة عشق:
قصة المسلسل تدور احداثه حول شخصيات حقيقية ، فهناك قصة رجل الاعمال الذي يعاني من العديد من الامراض وخاصة من نوبات الهلع ،وقصة أخري تتحدث حول ثلاث شقيقات تكون شقتهم على شكل قمامة متراكمة في الداخل وذلك بسبب قلة نظافتهم ، المسلسل يتناول العديد من الاحداث الشيقة التي سنتابعها بشكل متتالي
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