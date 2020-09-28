رجل أعمال يعاني من نوبات الهلع.. تفاصيل الحلقة الثالثة من شقة الأبرياء

يعتبر مسلسل شقة الأبرياء الحلقة 3 قصة عشق، من المسلسلات المهمة التي نالت اهتمام الشعب المصري خلال الفترة الماضية، حيث أن الملايين ينتظرون مسلسل شقة الأبرياء الحلقة 3.





تدور أحداث مسلسل شقة الابرياء حول فتاة اسمها حياة انسي التى تعيش في منزل واحد مع 2 من شقيقاتها البنات اصغر منها هم صفية و جولين و مع جدها ايضا الذى يرعاهم.





الحلقة 3 من مسلسل شقة الابرياء قصة عشق: