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فن

ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي.. محمد الشرنوبي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
محمد الشرنوبي وزوجته
محمد الشرنوبي وزوجته
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محمد بدران

شارك المطرب الشاب محمد الشرنوبي مجموعة من الصور له برفقه زوجته راندا على عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد الشرنوبي على الصور قائلا " كل سنة واحنا مع بعض وانتي طيبة و حنينة و اجمل حاجه حصلتلي في حياتي ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي .. بحبك".

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد الشرنوبي أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وزوجته راندا .

حذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.

وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبى ما يثبت دليل عرضها.

وكانت سارة الطباخ قد قامت بمخاطبة الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها ثم حذفتها من كل التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته، وكانت سارة الطباخ قد أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها مازال ساريا ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا بعد أن اتفق معها على توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع على أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.


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