استهزأ بكورونا.. رجل بين الحياة والموت بعدما تجاهل الفيروس





نشر «كريس جرايلي» 29 عامًا فيديو يحمل رسالة قوية من داخل المستشفى عن فيروس كورونا، فلطالما ظن أنه رجل "لا يقهر" لكنه الآن لا يستطيع التنفس إلا بقناع الأكسجين بعد إصابته بالفيروس خلال عطلة في إسبانيا.





لم يعلن الشاب البريطاني من أية ظروف صحية مزمنة، واعترف بأنه كان "أول من قال (فيروس كورونا) كله هراء".





لكنه الآن لا يعلم إذا كان سيقدر على تخطي الأزمة والخروج من المستشفى أبدًا، فأراد أن يتعلم الشباب الآخرون من أخطائه وأن يأخذوا الفيروس على محمل الجد.





يقول: "لقد دفعت الثمن، ليس لدي أي مشاكل صحية مزمنة، ولا أريد لأي شخص أن يرتكب نفس أخطائي، والآن أنا داخل العناية المركزة، في انتظار المزيد من العلاج، ولا أعرف ما إذا كنت سأخرج أو سأموت".





"لذلك أريدك حقًا أن تأخذ هذه الرسالة على محمل الجد لأنها يمكن أن تحدث لأي شخص، رجاء توخوا الحذر."

تجاهل رجل بريطاني فيروس كورونا، مستهزءًا به وقائلًا بأنه مجرد "هراء" طوال الوقت، لكنه كان أول ضحية لإهماله الشنيع وعدم ارتدائه كمامة خارج المنزل، فقد دخل إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما أصليه الفيروس.