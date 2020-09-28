AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

استهزأ بكورونا.. رجل بين الحياة والموت بعدما تجاهل الفيروس

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:20 ص
مصاب بكورونا
مصاب بكورونا
Advertisements
عزة عاطف
تجاهل رجل بريطاني فيروس كورونا، مستهزءًا به وقائلًا بأنه مجرد "هراء" طوال الوقت، لكنه كان أول ضحية لإهماله الشنيع وعدم ارتدائه كمامة خارج المنزل، فقد دخل إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما أصليه الفيروس.

نشر «كريس جرايلي» 29 عامًا فيديو يحمل رسالة قوية من داخل المستشفى عن فيروس كورونا، فلطالما ظن أنه رجل "لا يقهر" لكنه الآن لا يستطيع التنفس إلا بقناع الأكسجين بعد إصابته بالفيروس خلال عطلة في إسبانيا. 

لم يعلن الشاب البريطاني من أية ظروف صحية مزمنة، واعترف بأنه كان "أول من قال (فيروس كورونا) كله هراء". 

لكنه الآن لا يعلم إذا كان سيقدر على تخطي الأزمة والخروج من المستشفى أبدًا، فأراد أن يتعلم الشباب الآخرون من أخطائه وأن يأخذوا الفيروس على محمل الجد.

يقول: "لقد دفعت الثمن، ليس لدي أي مشاكل صحية مزمنة، ولا أريد لأي شخص أن يرتكب نفس أخطائي، والآن أنا داخل العناية المركزة، في انتظار المزيد من العلاج، ولا أعرف ما إذا كنت سأخرج أو سأموت".

"لذلك أريدك حقًا أن تأخذ هذه الرسالة على محمل الجد لأنها يمكن أن تحدث لأي شخص، رجاء توخوا الحذر."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: الحوامل الأصحاء أقل عرضة لفيروس كورونا ومضاعفاته

دراسة: الإنفلونزا تتسبب في موت الأطفال أكثر من فيروس كورونا

مسن أبيض يصف أفارقة بـ"القرود"| والنتيجة علقة ساخنة.. شاهد

أول إصابة ووفاة بـ كورونا في بريطانيا.. قبل إعلان الصين الرسمي بشهرين.. تفاصيل

في أول ظهور لها على الشاشة.. ألين دي جينيرس تعتذر لعاملين في برنامجها ellen show

وزير لبناني سابق وصهر الرئيس عون يعلن إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

سر خفض الفائدة بالبنوك.. نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات يكشف

لمرضى الغسيل الكلوي.. 10 نصائح غذائية تساعد على العلاج

حقيقة ترشح إيهاب توفيق لمجلس النواب

بعد الفوز على الجونة بصعوبة.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

الصحة: تسجيل 104 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على المساندة في أزمة الفيضانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب نظرية الفيروس مؤامرة.. كورونا يقتل أحد أكبر مؤيدي ترامب

تفاصيل مؤلمة.. جدة تضحي بنفسها من أجل إنقاذ حفيدتها من الغرق

استهزأ بكورونا.. رجل بين الحياة والموت بعدما تجاهل الفيروس