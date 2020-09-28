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أخبار العالم

تظاهرات في مدريد اعتراضا على الإغلاق الجزئي بسبب كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
شهدت العاصمة الاسبانية مدريد، تظاهرات وذلك احتجاجا على الإغلاق الجزئي، الذي شمل العديد من الأحياء في اسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وطالب المتظاهرون بتخفيف الإجراءات المتبعة من قبل السلطات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وإيقاف الإصابات في البلاد. 

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، عن وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى مليون حالة وفاة. 

وحذر خبراء بريطانيون من أن الحكومة البريطانية كانت تخطط لتشديد إجراءات العزل في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا للفئة العمرية الأكبر سنًا من المواطنين. 

وقال الخبراء، وفقًا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن أحد خبراء هيئة الصحة البريطانية أكد أن الأشخاص الذين تقل أعماؤهم عن 45 عامًا أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ومن ثم الوفاة نتيجة لذلك. 

وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطة الحكومة كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، وكانت تشمل عشرات الملايين من البريطانيين، إلا أن الحكومة قررت تأجليها نظرًا لفداحة إجراءات الإغلاق العام، حيث إن ثلثي الأسر البريطانية يوجد بها شخص يبلغ من العمر 45 عامًا فيما فوق. 
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