إصابات كورونا في الهند تتخطى حاجز الـ 6 ملايين

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تجاوز إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد، أكثر من 6 ملايين، وذلك عقب تسجيل 82170 إصابة جديدة.





وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 ارتفعت بمقدار 1039 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 95542، وهو ما يمثل 1.6٪ من إجمالي الحالات.





وتحتل الهند المرتبة الثانية للدور الاكثر إصابة في العالم بكورونا خلف الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 7 مليون إصابة.





وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، عن وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى مليون حالة وفاة.





وحذر خبراء بريطانيون من أن الحكومة البريطانية كانت تخطط لتشديد إجراءات العزل في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا للفئة العمرية الأكبر سنًا من المواطنين.





وقال الخبراء، وفقًا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن أحد خبراء هيئة الصحة البريطانية أكد أن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 45 عامًا أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ومن ثم الوفاة نتيجة لذلك.









وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطة الحكومة كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، وكانت تشمل عشرات الملايين من البريطانيين، إلا أن الحكومة قررت تأجليها نظرًا لفداحة إجراءات الإغلاق العام، حيث إن ثلثي الأسر البريطانية يوجد بها شخص يبلغ من العمر 45 عامًا فيما فوق.



