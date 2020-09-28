وزير القوى العاملة يسلم 229 شهادة أمان و91 عقد عمل لذوي الاحتياجات

أكد وزير القوى العاملة ان الرئيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلف باستمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة حتي نهاية العام الجاري.





وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الدعم اللازم لهم.





كان في استقبال الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





ومن المقرر ان يقوم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بحضور فعاليات الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار (صفر اصابات 2 ) ، بالتعاون بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية القوى العاملة بالشرقية ،وذلك بالمركز العلمى بكلية الطب قاعة أ.



