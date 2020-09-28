النفط يتراجع في ظل ضبابية تعافي الطلب بفعل حالات كورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وانخفاض الآمال في تعاف سلس للطلب على الوقود.





وتراجع خام برنت 37 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 41.55 دولار للبرميل بعد أن هبط 2.9 بالمئة الأسبوع الماضي.





وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.86 دولار للبرميل منخفضا 39 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة عقب أن تراجع 2.1 بالمئة الأسبوع الماضي.





ويمضي برنت على مسار الانخفاض لأول شهر في ستة أشهر بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تكبد أول خسارة شهرية منذ أبريل إذ تغلف ضبابية ناجمة عن إعادة فرض بعض الدول قيودا على الحركة آفاق تعافي الطلب على الوقود.





وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مؤتمر عبر الانترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى 10% بسبب الأزمة التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30%.



