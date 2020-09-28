تعليم الغربية: بدء العمل في الرسم على جدران الطريق السريع بطنطا

بدأ العمل في تزيين وتجميل والرسم على جدران الطريق السريع بداية من كوبرى فاروق إلى كوبرى نايف عماد بطنطا، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومركز ومدينة طنطا.









وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية، وبرعاية ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وعدد من القيادات التعليمية.





وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والمراكز للرسم على الجدران فى جميع مدن المحافظة ومنها قطور وكفر الزيات وبسيون وزفتى، وذلك بناء على توجيهات معالي المحافظ.



