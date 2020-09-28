AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري| الإنتاج الحربي يواجه دجلة.. والمصري يستضيف أسوان ببرج العرب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
مختار مختار مدرب
مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي
Advertisements
عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة القم بنادى الإنتاج الحربي فى مهمة صعبة اليوم عندما يلعب أمام وادى دجلة بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز .

وتعد مباراة الإنتاج أمام وادى دجلة واحدة من المباريات التى من المتوقع أن تكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل حاجة الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتصحيح موقفهما بجدول ترتيب الدوري الممتاز خاصة الفريق الدجلاوى .

ويمتلك الإنتاج الحربي 34 نقطة محتلا بها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة .

وفى الجولة ذاتها يستضيف المصري مساء اليوم فريق أسوان بملعب برج العرب فى مباراة يدخلها الفريق البورسعيدى رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه الصعب بجدول ترتيب الدوري .

ويسعى أسوان بقيادة مدربه أحمد الكشري إلى مواصلة نتائجه الجيدة فى الفترة الأخيرة، ويمتلك أسوان 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 ، بينما يقع المصري فى المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهة متكافئة بين إنبي وسموحة اليوم بالدوري

المقاولون العرب في مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي اليوم بالدوري

طولان يحذر لاعبي إنبي من انتفاضة أسوان قبل مواجهة اليوم

الدوري المصري.. مواجهة متكافئة بين الحدود والمقاصة.. والإسماعيلي يصطدم بـ الاتحاد السكندري

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الزمالك يصطدم بـ الإنتاج الحربي في افتتاح الجولة 27 من الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-9-2020

برفقة زوجها ..هند عبد الحليم تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

في ذكرى ميلاد شادية عبد الحميد.. لهذا السبب تخلت عن الحجاب

حسين السيد يرد على انتقاله لـ بيراميدز : تقاضيت 3 آلاف دولار فقط مع الصفاقسي

بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل

5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra .. تعرف على السعر والمواصفات.. صور