الدوري المصري| الإنتاج الحربي يواجه دجلة.. والمصري يستضيف أسوان ببرج العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القم بنادى الإنتاج الحربي فى مهمة صعبة اليوم عندما يلعب أمام وادى دجلة بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز .



وتعد مباراة الإنتاج أمام وادى دجلة واحدة من المباريات التى من المتوقع أن تكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل حاجة الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتصحيح موقفهما بجدول ترتيب الدوري الممتاز خاصة الفريق الدجلاوى .



ويمتلك الإنتاج الحربي 34 نقطة محتلا بها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة .



وفى الجولة ذاتها يستضيف المصري مساء اليوم فريق أسوان بملعب برج العرب فى مباراة يدخلها الفريق البورسعيدى رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه الصعب بجدول ترتيب الدوري .



ويسعى أسوان بقيادة مدربه أحمد الكشري إلى مواصلة نتائجه الجيدة فى الفترة الأخيرة، ويمتلك أسوان 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 ، بينما يقع المصري فى المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة .