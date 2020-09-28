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محافظات

وكيل صحة الغربية يواصل جولاته على نقاط تمركز المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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احمد علي
واصل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم يرافقه الدكتورة نشوى مازن بالرعاية الأساسية جولاته الدورية على أماكن تمركز المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بمركز بسيون.


وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية والخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد خلال جولته الانتهاء من بعض المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة وحدة الغسيل الكلوي بشبراطو والتي سيتم افتتاحها الشهر القادم.

كما تم إنشائها بمساعدة المجتمع المدني بتكلفة 5 ملايين جنيه ومفرمة النفايات ببسيون التي تم إنشائها عن طريق وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتكلفة 22 مليون جنيه لخدمة المرضى.
وكيل صحة الغربية يواصل جولاته على نقاط تمركز المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة
وكيل صحة الغربية يواصل جولاته على نقاط تمركز المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة
وكيل صحة الغربية يواصل جولاته على نقاط تمركز المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة
وكيل صحة الغربية يواصل جولاته على نقاط تمركز المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة
وكيل صحة الغربية يواصل جولاته على نقاط تمركز المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة
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