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اقتصاد

استثماراته 4.3 مليار دولار.. تفاصيل مشروع التكسير الهيدروجيني فى مسطرد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:12 م
تفاصيل مشروع التكسير
تفاصيل مشروع التكسير الهيدروجيني
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مايكل عياد
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مشروع التكسير الهيدروجيني في الشركة المصرية للتكرير بمسطرد  بتكلفة استثمارية 4.3 مليار دولار، عبر احدى الشركات الخاصة بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة من أبرز المؤسسات المحلية والخليجية والدولية، فضلًا عن كبرى وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات التمويل التنموية على الساحة الدولية.



ويعد مشروع التكسير الهيدروجيني بالشركة المصرية للتكرير أكبر مشروعات البنية الأساسية في مصر، حيث يزخر بالمقومات الهائلة التي من شأنها إحداث طفرة اقتصادية وبيئية في البلاد ويأتي في مقدمتها توظيف المشروع لأحدث التقنيات التكنولوجية والمواصفات العالمية في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية مكررة عالية الجودة والقيمة التي تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي مما يعزز من القيمة المضافة لموارد مصر ويساهم في تقليص وارداتها من المنتجات البترولية لتحقيق الاكتفاء من المنتجات السائلة.


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‎ويقوم مشروع المصرية للتكرير بدور مهم في تعزيز الأداء البيئي وترشيد استهلاك الموارد عبر إنتاج مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات، والتي ستثمر عن منع انبعاث 186 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت و96 ألف طن من الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، أو ما يعادل حوالي 29% من الانبعاثات الكبريتية في مصر. 


ويعمل المشروع على توظيف الغاز الطبيعي كوقود أساسي للشركة مع تحويل شركة القاهرة للتكرير لاستخدام الغاز الطبيعي أيضًا بدلا من المازوت.

‎ويقوم المشروع بدور مجتمعي بارز، حيث كانت أول قرارات مجلس إدارة الشركة المنفذة برفع ميزانية الخدمة المجتمعية بإعداد مشروعات تقوم على تحسين الدخل ومساعدة الشباب  والمرأة المعيلة في المناطق المحيطة.  


ونجح مشروع المصرية للتكرير في خلق أكثر من 18 ألف فرصة عمل منهم 30% من ابناء المنطقة المحيطة بالمشروع في ذروة مراحل الانشاء، مع خلق 1200 وظيفة دائمة عند افتتاح المشروع و نقل المعارف والخبرات وتنمية رأس المال البشري  من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة الى التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة ودمج ذوي الهمم في المجتمع المصري من خلال  4 ركائز رئيسية، وهي:

 
1) برنامج "مستقبلي" للطلبة والمعلمين للارتقاء بالمنظومة التعليمية 
2) برنامجي "تمكين" و"مشروعي"  للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ودعم ريادة الاعمال
3) برنامج "ريادة" للعمل التطوعي وبناء قدرات الشباب
4) برنامج "تكافل" لدعم ذوي الهمم . وبلغ اجمالي نسبة النساء المستفيدات من مبادرات الشركة منذ نشأتها حوالي 40%. 
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