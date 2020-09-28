غرقانة في دمها.. جهود لكشف لغز العثور على فتاة مذبوحة داخل منزلها بالمحلة

يكثف ضباط المباحث الجنائية بالغربيه اليوم الاثنين، من جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة هامدة مذبوحة بسلاح أبيض داخل منزلها بقرية كفر قريطنه بمركز المحلة. جثةفتاة









تلقي اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي كفر قرطنة يفيد بعثورهم على جثة فتاة تدعى " منى . ع . ال " تبلغ من العمر ١٦ عامًا غارقة في الدماء داخل منزلها ومصابة بجرح قطعي في الرقبة باستخدام سلاح أبيض .





وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة المحلة إلى مكان الواقعة للتحقيق فيها ومعاينة منزل الفتاة، وجرى التحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث.





وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية . من جهودها تحت إشراف ضباط فرع البحث الجنائي بقيادة العقيد خالد عبد الجواد، من جهوده لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها.





كما خصّصت سيارة إسعاف نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وتحويلها لمشرحة مستشفى المنشاوي، للكشف الطب الشرعي عليها.



