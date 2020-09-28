شاهد .. اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تتفقد المبنى الرئيسى

تفقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمود فوزي ، أمين عام مجلس النواب، و المستشار محمود إسماعيل عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.





و قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المجلس فى انتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين الـ 100 عضو المتبقية لاكتمال مجلس الشيوخ، ثم دعوته للانعقاد لتبدأ أولى الجلسات الإجرائية بداخله.

وأضاف عتمان، فى تصريحات إعلامية، أن الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، ستشهد حلف اليمين وستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب رئيسا للمجلس، متابعا: "وفقا للقانون من المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر ولكن هذا النص تنظيمي لا يترتب على مخالفته شيء، وإذا لم تنعقد فى الخميس الأول من أكتوبر سوف تنعقد بقرار من رئيس الجمهورية بعد اكتمال المجلس".



