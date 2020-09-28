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فن

طارق عبد الحليم يطرح كليب "أمور".. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:41 م
طارق عبد الحليم
طارق عبد الحليم
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شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
طرح النجم طارق عبد الحليم  كليب بعنوان " أمور " عبر القناة  الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " ونشر طارق الكليب على جميع  مواقع التواصل الاجتماعى.

وتقول كلمات الأغنية امور وحليوة ومسمسم الواد ده أهو والضحكة دى كمانجا بتقسم الواد ده اهوه خفة وشربات على حلويات الواد ده اهوه ، دا لو عدا وفات بسرح يا  اهوه احترت فى وصفه ومش عارف أوصف أقول ايه، اوصف فى رموش ولا شفايف أو سحر عنيه دى خدوده وعوده ولون شعره يا وعدى عليه .

وأكد "عبد الحليم" أن الكليب سوف يتم طرحه الأسبوع المقبل على بعض القنوات الفضائية.

اغنية " أمور " كلمات سمير زغلول، ألحان سامى فرج ، توزيع بيشوى سمير،  هندسة صوتيه محمد جودة، ومن إخراج حسام المهدى.
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