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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل؟

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد العسل الابيض .

فوائد العسل الأبيض المختلفة:

 

1- يقى العسل الأبيض من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ويقوى العضلة القلبية.

2- يعد العسل الأبيض علاج لهبوط ضغط الدم والذبحة الصدرية.

3- مسكن للسعال وطارد للبلغم.

4- يعالج إلتهاب الكلى الحاد والمزمن وقرحة المثانة.

5- توجد في العسل فيتامينات كثرة وهى أ، ب1 ، ب 2، ب 3، ب ه، ب 6، د، ك، و، ه وفوليك أسيد وحمض النيكوتنيك.

6- توجد كذلك معادن وأملاح في العسل كالحديد، والكبريت،والمغنسيوم، والفوسفور، والكالسيوم، واليود، والبوتاسيوم.

7- يحتوى العسل على هرمونات قوية منشطة فعالة بها مضادات حيوية تقى الإنسان من كافة الأمراض.

8- يوجد بالعسل مادة الديوتيريوم المضادة للسرطان.

9- يعالج الأرق والأمراض النفسية والصرع.

 10- ينصح بالعسل الأبيض لمرضى الربو والسل الرئوى.

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