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21 يوما متوسط انتظار المريض.. الصحة: نظام مميكن لتسجيل قوائم الانتظار والعمليات الجراحية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:24 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور محمد مصطفى مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار والمنسق العام للمبادرة بوزارة الصحة،  إنه هناك نظام جديد مميكن لـ تسجيل بيانات مرضى  قوائم الانتظار بالرقم القومي .

وأضاف محمد مصطفى في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  كان هناك مشكلة في الصعيد وهي أن المريض لا يحصل على الخدمة الطبية  في المحافظة التي يقطن بها ".

وتابع محمد مصطفى:"  تم  توفير الخدمات الطبية في محافظات الصعيد  ولا يحتاج مريض الصعيد المجيء إلى القاهرة لإجراء عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار".

وأكمل محمد مصطفى:"  تم إجراء 60 ألف عملية حتى الآن في محافظات الصعيد"، مضيفا:" 21 يوم هو متوسط عدد أيام انتظار المريض لإجراء العملية التي يحتاجها".

ولفت محمد مصطفى :"  هناك تنسيق مع كافة المبادرات الرئاسية الطبية التي تم إطلاقها، وأجرينا أكثر من 2500 عملية زراعة قوقعة"، مضيفا:"  الهدف من مبادرة الانهاء على قوائم الانتظار هو رفع المعاناة عن كاهل المريض المصري،  والمريض يتوجه إلى اقرب مستشفى ويعرض على لجنة ثلاثية ويتم إجراء الكشف عليه ويحصل على مكان إجراء العملية ".
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