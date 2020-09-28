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رياضة

باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق التدريبات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل بدء التدريب.

يأتي هذا استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الزمالك فريق كبير، وأنه وافق على تولي المهمة لقيادة الفريق لتحقيق البطولات، خاصة أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

وطالب المدرب البرتغالي من اللاعبين ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، موضحا أن الملعب هو الفيصل بين جميع اللاعبين ومن يجتهد سيشارك في المباريات.

واكد المدير الفني أن الفريق مطالب بالفوز في المباريات المقبلة في الدوري، بالإضافة إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وشدد على أنه سيحرص على تجهيز جميع اللاعبين بصورة جيدة للفترة المقبلة.

وكان المدير الفني للفريق الأبيض حرص على متابعة مباراة الزمالك والجونة بالأمس في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل ثلاثة أهداف والتي اقيمت باستاد القاهرة.
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