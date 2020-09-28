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أخبار العالم

بومبيو: واشنطن ستستخدم نفوذها العسكري لتخفيف النزاع بين تركيا واليونان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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ا ش ا
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري بالمنطقة لمحاولة تخفيف النزاع بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.
وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع بومبيو مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في مدينة سالونيك اليونانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - أن الولايات المتحدة واليونان تبادلا وجهات النظر بشأن شرق المتوسط، مؤكدين مجددًا اعتقادهما بأن قضايا تعيين الحدود البحرية ينبغي أن تحل بطريقة سلمية.

وأضاف البيان: "أن البلدين يؤكدان على تمسكهما بتحسين التعاون الوثيق بينهما بوصفهما حليفين في الناتو، باستخدام كل الوسائل المناسبة المتاحة لديهما لضمان تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة على نطاق أوسع".

ووقع بومبيو - خلال زيارته إلى سالونيك "ثاني أكبر مدينة في اليونان" - على اتفاقية ثنائية للعلوم والتكنولوجيا، واجتمع بقادة الأعمال في قطاع الطاقة لمناقشة تنويع الطاقة ومشروعات البنية التحتية في اليونان.

وتعد اليونان المحطة الأولى في جولة بومبيو إلى أوروبا والتي تستغرق خمسة أيام، وتشمل كل من إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.

وفي وقت لاحق اليوم، سيغادر بومبيو إلى جزيرة كريت اليونانية حيث من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وأن يزور قاعدة بحرية أمريكية في خليج سودا.
وكانت حدة التوتر قد زادت مؤخرا بين اليونان وتركيا المجاورة هذا العام، لا سيما فيما يتعلق بالحدود البحرية وحقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، ما زاد المخاوف من إمكانية اندلاع حرب بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
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