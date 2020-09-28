اندلاع حريق هائل في مخازن مصنع سكر بالخانكة

اندلع حريق هائل في مخازن مصنع سكر بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية وعلى الفور وتم الدفع بسيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران.





تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد اندلاع حريق هائل بالخانكه في مخازن إحدى الشركات.





وتوجه على الفور إلى مكان البلاغ العقيد هيثم شحاته نائب مدير الحماية المدنية والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة وسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.





وتبين من المعاينة المبدئية أن المخازن على مساحة 1000 متر تابعة لاحدى مصانع السكر ولا زالت جهود الإطفاء تعمل للسيطرة.





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على جانب أخر تمكن أهالي منطقة عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية من القبض على لص حاول سرقة توك توك من طالب لكن سرعان ما امسك به وأطلق صرخات تجمع عليها سكان المنطقة الذين قاموا بالقبض عليه وتسليمه لرجال المباحث بعد ضربه علقه موت وربطه على عمود إنارة.





البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب العليقات يفيد بالقبض على لص تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة التكاتك بأسلوب "الشطة" التي يقوم بالقائها على السائق أثناء القيادة ثم يقوم بسرقة التوك توك وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.