الحكمة من صلاة الجنازة على الجنين السقط رغم أنه لم يرتكب ذنبًا

حكم الصلاة على الجنين السقط

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الجنين الذي سقط بعد تسعة أشهر إذا نزل حيًا واستهل صارخًا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتًا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه.

واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفن جنين بعد تسعة أشهر بدون الصلاة عليه؟» بما ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». (سنن أبى داود)، وفي رواية: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ» (سنن الدارمي).



