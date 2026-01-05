قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5 يناير 2026 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

ونستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5 يناير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026

من المتوقع أن يكون اليوم أفضل من المعتاد، إذا رتبت روتين عملك وانضبطت فيه، فستنجز المهام بشكل أسرع قد تجد حلولاً لمخاوفك المتعلقة بمستقبل طفلك المهني بمساعدة مستشار خبير. 

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026

من المفيد إعادة تقييم خطط التوسع قبل المضي قدمًا. قد يؤدي طلب المشورة من الخبراء قبل اتخاذ أي قرارات، صغيرة كانت أم كبيرة، إلى مكاسب مالية ستساعد جهودك في الحفاظ على الانسجام في المنزل، حيث سيزداد تفهم أفراد الأسرة لبعضهم البعض. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026

ينبغي على الطلاب تجنب إضاعة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على دراستهم، لأن حتى الإهمال البسيط قد يؤدي إلى الندم.

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026

من المُمكن القيام برحلة عمل خارجية، وقد تكون مُربحة. في العمل، قد تُسند إليك مسؤوليات هامة، وإنجازها بنجاح سيُفيدك سيجد طلاب المجالات الإبداعية، وخاصة الفنون والتصميم الجرافيكي، هذا اليوم مُثمرًا.

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026 

 سيمنحك قضاء بعض الوقت الهادئ بمفردك أو زيارة مكان ديني راحة نفسية. في المساء، قد تُشعرك المحادثات مع والدتك حول المستقبل بالراحة والطمأنينة. قد تنتابك مشاعر الخوف أو القلق، لكنها على الأرجح ناتجة عن التفكير الزائد. كن حذرًا عند التواصل مع المقربين، فقد تُؤدي سوء الفهم إلى توتر العلاقات.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026 

سيساهم الحفاظ على علاقة ودية مع الزملاء في تحسين العمل الجماعي والإنتاجية، وقد تتمكن من إنجاز المهام قبل الموعد المحدد، من المرجح أن تكون النساء العاملات في مجال الأعمال أكثر نشاطاً اليوم، وقد يحققن مكاسب مالية سيبقى جو المنزل دافئاً وإيجابياً، وسيكون قضاء الوقت مع كبار السن في المساء مثمراً.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026 

إنه يوم مناسب للعشاق، حيث ستعمّ الدفء والمودة في العلاقات الزوجية يمكنك التخطيط لنزهة مع الأصدقاء، مما يُضفي جوًا من البهجة والسرور. ونظرًا لفرحة استقبال ضيف جديد كرمز للرخاء، قد تُقام احتفالات صغيرة في المنزل ستقضي معظم اليوم مع عائلتك. 

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026

تجنب اتخاذ القرارات المصيرية بتسرع. ستعزز ثقتك بنفسك قدرتك على إنجاز المهام العالقة، وهناك احتمالات لتحقيق مكاسب مالية مفاجئة

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026 

قد يُساعدك التواصل مع أشخاصٍ جدد على تعلّم شيءٍ قيّم سيُقرّبك استخدام خبرتك بحكمةٍ من النجاح. تجنّب القرارات العاطفية وتصرّف بذكاءٍ للحفاظ على سير الأمور لصالحك، هناك فرصٌ لاسترداد أموالٍ مُجمّدة، وقد تخفّ المخاوف المُتعلّقة بتعليم طفلك أو مسيرته المهنية.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026 

 سيُخفف إيجاد حل لمشكلة عالقة من وطأتها. سيتم تقدير جهودك في العمل. أما من هم في علاقات عاطفية، فقد يخططون لعشاء رومانسي، مما يُضفي مزيدًا من الرومانسية على علاقتهم.

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026 

قد يُهدي العشاق ملابس أنيقة للمصالحة مع شريكهم المُستاء. ستكون صحتكم أفضل من ذي قبل، قد تخطر ببالكم أفكار تجارية جديدة، سيكون يومكم مليئاً بالسعادة. . 

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026 

 قد تشعرون بالتعب نتيجة كثرة السفر، يُنصح مواليد هذا البرج بتجنب المسائل القانونية اليوم، وإلا فقد تضطرون لدفع مبالغ طائلة. في العمل، قد يجلب لكم مساعدة زملائكم بعض التحديات الإضافية. 

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الحمل اليوم الجوزاء العقرب الثور الدلو الحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

البنك المركزي المصري

المركزي: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر من 2025

جانب من الورشة

إعادة هيكلة مديريات الخدمات بالمحافظات .. تفاصيل

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد