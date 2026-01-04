قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
صلاة ليلة النصف من رجب تبني لك 420 قصرًا بالجنة وثواب 70 شهيدًا
اختياراتي مدمرة حياتي .. رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها موقفًا طريفًا مع زوجها
عليكم الدخول الآن | إدارة ترامب تدفع شركات النفط إلى فنزويلا.. وتحذير للخارجية
سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026
إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا
مرأة ومنوعات

6 أبراج تحقق حلمها في السنة الجديدة.. هل أنت منهم؟

حياة عبد العزيز

يحمل عام 2026 طاقة مختلفة لبعض الأبراج، حيث تشير التوقعات الفلكية إلى فرص قوية لتحقيق أمنيات طال انتظارها، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أو المالي. 

ابراج تحقق حلمها في 2026

أبرز الأبراج المحظوظة في تحقيق أحلامها خلال 2026 هي حسب موقع اكسبريس البريطاني:

برج الحمل

عام الحسم والإنجاز مواليد الحمل قد يحققون حلمًا مرتبطًا بالعمل أو السفر أو بدء مشروع خاص الجرأة التي يتميزون بها ستكون مفتاح النجاح هذا العام.

برج الثور

2026 يحمل للثور استقرارًا وتحقيق أمنية مؤجلة، خاصة في الجانب المالي أو العائلي. قد يجني ثمار صبر طويل، أو ينتقل لمرحلة معيشية أفضل.

 برج الأسد

الأضواء تعود للأسد بقوة، هناك حلم قديم يتعلق بالشهرة أو التقدير أو النجاح المهني يصبح قريب المنال، مع دعم قوي من المحيطين.

برج العقرب

تحقيق حلم مصيري، إما زواج طال انتظاره أو تحول جذري في الحياة المهنية. 2026 عام القرارات الشجاعة التي تغيّر مسار الحياة للأفضل.

 برج الدلو

الدلو على موعد مع حلم غير تقليدي قد يكون ابتكارًا، مشروعًا خاصًا، أو استقلالًا ماليًا. الحظ يدعمه بشرط الاستمرار وعدم التراجع.

برج الحوت

أمنية عاطفية أو روحية تتحقق أخيرًا، الحوت سيشعر بالرضا والسلام الداخلي، وقد تتحقق أحلامه في الزواج أو الاستقرار أو الهجرة.

