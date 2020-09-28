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توك شو

أحمد موسى يبحث عن سيدة على الهواء ويناشد من يعرفها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:33 م
السيدة المشردة
السيدة المشردة
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عبد الخالق صلاح
ناشد الإعلامي أحمد موسى، أهالي منطقة مسطرد بالقليوبية بالبحث عن سيدة مشردة بأطفالها عقب إزالة منزلها، مرددا «أي حد يشوفها يقولها تروح على محافظ القليوبية يوفر لكي شقة». 

وكان عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لسيدة من مسطرد تشتكي من تواجدها في الشارع بعد إزالة منزلها.

وطالب أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، محافظ القليوبية بسرعة التدخل لتوفير السكن الملائم للأسرة؛ مرددا: « في بعض المسئولين بتنفيذ القرارات بطريقة خاطئة .. لازم الأسرة نلاقي ليهم بيت او شقة يناموا فيه .. مينفعش الكلام ده يا محافظ القليوبية ».

واستنكر موسى، الكوارث التي يفعلها بعض الموظفين، والتي تسيء إلي الدولة، قائلا « البلد تصرف المليارات عشان توفر مساكن الأهالي ازاى  ست بأطفالها تبات في الشارع». 

ومن جانبه استجاب على الفور محافظ القلوية علي الهواء ووعد بدراسة حالتها فورا وتوفير السكن الملائم لها. 

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