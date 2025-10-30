ماهو إجهاد العين وما أهم المضاعفات؟

يعد إجهاد العين من المشكلات الصحية التى يهملها الكثير من الأشخاص ويُسبب إجهاد العين انزعاجًا، ولكنه عادةً لا يكون حالة خطيرة، و هناك العديد من الطرق التي يُمكنك اتباعها لتقليل إجهاد العين أو الوقاية منه.

معلومات عن إجهاد العين

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك قد يكون إجهاد العين مزعجًا، ولكنه نادرًا ما يكون أكثر من مجرد إزعاج ومع ذلك، من الأمور التي يجب مراعاتها عند التعامل مع إجهاد العين الرقمي مسألة الضوء الأزرق وتأثيره على عينيك.

يأتي معظم الضوء الأزرق الذي تراه من الشمس وتُصدر الشمس ضوءًا مرئيًا في طيف من الألوان: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، والبنفسجي ويتميز الطرف الأزرق من الطيف بطاقة أكبر وأطوال موجية أقصر من الطرف الأحمر.

الضوء الأزرق، الذي قد ينبعث أيضًا من الأجهزة الرقمية والمصابيح الكهربائية، ضروري لنمو العين ووظائفها البصرية وصحة الإنسان بشكل عام.

مضاعفات إجهاد العين

ويرجح بعض الباحثين أن الزيادة الأخيرة في قصر النظر قد تُعزى إلى نقص ضوء الشمس.

يعتقد باحثون آخرون أن التعرض المفرط للضوء الأزرق قد يؤدي في النهاية إلى تلف شبكية العين وسيواصل العلماء دراسة آثار الضوء الأزرق على صحة العين.