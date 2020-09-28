صلاح أبو جريشة: كلنا مقصرون في حق الإسماعيلي .. قرارات فردية أوصلتنا لما نحن فيه

أعرب محمد صلاح أبوجريشة، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، عن استيائه من المستوى الذي وصل إليه «الدراويش» في الدوري المصري وتراجع ترتيبه.





وقال أبو جريشة، في حواره مع كريم خطاب، اليوم الإثنين، على نجوم إف إم، عبر برنامج «في الاستاد»: «أي نادي أراه يتعامل مع رموزه ونجومه القدامى ويكون لهم أدوار ولو حتى استشارية ويستعينون بخبراتهم، لكن التعنت والتصلب في الرأي واتخاذ قرارات فردية أوصلنا لما نحن فيه».





وأضاف: «كلنا مقصرين بداية من النجوم القدامى، أهملنا النادي وسلبيتنا جعلتهم متحكمين في تواجدنا داخل النادي.





وأشار: والاستهانة ايضا من قبل الجمعية العمومية كانت سببا فيما وصلنا اليه، وعود كثيرة لم تتحقق.





واكد: المجلس الحالي اقنعنا ببناء فريق جيد، وتفائلنا جميعا بالظهور القوي، ولكن لم يحدث، وتم بيع نجوم الفريق ولم نستفد من المقابل العائد منهم.





واتم: كما أن هناك تجاهلا لقطاع الناشئين، لا يتم تطويره ولا يعتمد عليه، ومن الممكن أن يكون هذا القطاع مصدر دخل كبير.