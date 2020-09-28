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رياضة

بمشاركة محمد صلاح والنني.. ليفربول يفوز 3 - 1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي ..فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:56 م
ليفربول
ليفربول
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إسماعيل محمود
حقق فريق ليفربول انتصارًا هامًا على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتحصل ساديو ماني على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع أرسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى أرسنال.

ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.

وتصدى لينو لتسديدة قوية من ساديو ماني في الدقيقة الخامسة عشر.

وزادت العارضة عن مرمى ارسنال بعد أن ارتطمت تسديدة أرنولد بها في الدقيقة 20.

وعلى عكس سير اللقاء، سجل الفرنسي لاكازيت الهدف الأول لـ ارسنال في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدف نظيف.

وبعدها بدقيقتين ، استغل ماني هدية زميله محمد صلاح بمتابعته التسديدة القوية التي سددها وصدها لينو، ليسكنها في شباكه في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 34، عوض روبرتسون ليفربول عن خطأه بتسجيله الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من زميله أرنولد، ليتقدم لفريقه بهدف ثاني مقابل هدف لـ ارسنال.

ساديو ماني كان قريبًا من مضاعفة الفارق في الدقيقة 48 عندما انطلق بالكرة في وسط ملعب ارسنال، قبل أن يسدد الكرة بقوة لكنها جاورت مرمى لينو.

وتحصل ألكسندر أرنولد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 49، بعد تدخله القوي على كيفن تيرني مدافع ارسنال.

وفي الدقيقة 59، وصلت الكرة للفرنسي ألكسندر لاكازيت في انفراد تام بمرمى أليسون بيكر، لكنها سددها ضعيفة في يد حارس ليفربول

وفي الدقيقة 63، انفرد لاكازيت مرة أخرى بمرمى أليسون بيكر وأضاع الكرة بغرابة للمرة الثانية.

وفي الدقيقة 65، أضاع ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما جاورت تسديدته مرمى لينو.

وتحصل هيكتور بيليرين على البطاقة الصفراء بعد تدخله على ماني.

وأكد ديوجو جوتا انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك نظيره ارسنال في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة فشل لينو في التعامل معها، ليسجل جوتا أول أهدافه مع ليفربول في البريميرليج.

وشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيان في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت  أيضًا ليفربول وارسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز ارسنال.
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