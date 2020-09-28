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ديني

حكم ارتداء الفتاة "بنطلون ضيق".. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:09 م
حكم ارتداء الفتاة
حكم ارتداء الفتاة بنطلون ضيق
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم ارتداء الفتاة "بنطلون ضيق" إن كانت تلبس فوقه ما يصل إلى الركبة؟.




وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الأصل في الإسلام والزي الشرعي بالنسبة للمرأة ألا يصف ولا يشف ولا يكون ثوب شهرة، أي لا يصف جسدها أو يكون لافتا لأنظار الرجال إليها.


مواصفات الزي الشرعي للمرأة
أكدت دار الإفتاء، أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والزيَّ الشرعيَّ المطلوب من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ محتشم بحيث لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسد كلَّهُ ما عدا الوجهَ والكفين.


وأضافت أن القرآن الكريم أكد أن الحجاب -غطاء الرأس- فرض على كل امرأة بلغت سن المحيض كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (سورة الأحزاب: 59).


وتابعت: وقوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ» (سورة النور: 31)، وقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» (سورة النور:31)، «وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ» (سورة الأحزاب: 33)، فكلها آيات تدعو إلى الستر والتحفظ.
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