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برلمان

رمز المدفع رقم 10.. أبو العينين لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: خدمتكم واجبٌ عليّ.. ودعمكم شرفٌ لي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين مرشح مجلس النواب
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استهل النائب محمد أبو العينين، حملته الانتخابية، بتوجيه الشكر إلى أهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة على ثقتهم العميقة ومطالبتهم له بالترشح في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

وأعلن أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، خوض الانتخابات مستقلا على المقعد الفردي نزولا على رغبات مواطني الجيزة والدقي والعجوزة.

وقال أبو العينين لأهالي دائرته: أهلي وأحبائي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة.. استعنت بالله وبكم، وآمنت بأنكم أهلا للمحبة والعطاء، ونزلت على مطالبكم بخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مستقلا على المقعد الفردي، رقم ١٠ - رمز المدفع.

وتابع أبو العينين: ولأنكم تستحقون الأفضل دائما، نجددُ العهد بأن نسير معا إلى ما نصبوا إليه من آمال وطموحات بالعلم والعمل، على أن تبقى دائما خدمتكم واجبٌ عليّ، ودعمكم شرفٌ لي.

معا نحقق الإنجاز ونستكمل المسيرة.

محمد محمد أبو العينين
مرشح مجلس النواب ٢٠٢٠
فردي مستقل - دائرة الجيزة والدقي والعجوزة
رقم ١٠ - رمز المدفع

بسم الله الرحمن الرحيم أهلي وأحبائي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة. استعنت بالله، ونزلت على مطالبكم بخوض انتخابات مجلس...

تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed M. Abou El Enein‎‏ في الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠
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