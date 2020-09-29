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محافظات

الإنتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية ببلبيس بتكلفة 79 مليون جنيه

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:52 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعا تنمويا وخدميا بنطاق المحافظة في قطاعات "الصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة" بتكلفة بلغت  مليار و96 مليونا و100 ألف جنيه لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ولتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين ولتحقيق آمال وطموحات أهالي الشرقية.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة بلبيس بقطاعات (الأبنية التعليمية - مياة الشرب والصرف الصحي - الكهرباء - الإسكان) بتكلفة مالية 79 مليون جنيه.


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أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة ابراهيم الدسوقي للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل دراسي وبتكلفة مالية 8 ملايين و700 ألف جنيه وكذلك أعمال الإحلال الكلي لمدرسة الشهيد أحمد فؤاد الشامي الابتدائية لتطوير 16 فصل وبتكلفة مالية بلغت 6 ملايين و500 ألف جنيه.


وأشار إلى أنه تم الى انتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء شبرا النخلة ذو الجهد المتوسط بتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.


ولتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي قرية السعدية بمركز بلبيس أكد محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع بقرية السعدية بتكلفة 20 مليون جنيه.


أضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من إنشاء مكتب بريد بالمنطقه الصناعية ببلبيس بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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