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محافظات

محافظ الشرقية: مليار و431 مليون جنيه لتنفيذ 23 مشروعاً خدمياً وتنموياً بديرب نجم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
مليار و 431 مليون
مليار و 431 مليون جنيه لتنفيذ 23 مشروع خدمي وتنموي
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات ، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.


وأشار الي أنه جاري تنفيذ 270 مشروعاً بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارًا و 106 ملايين جنيه منهم 23 مشروعا خدميا وتنموي بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية) بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة مالية بلغت مليارا و431 مليونا و 100 ألف جنيه.


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أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ عدد 15 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت مليارا و 322 مليونا و 800 ألف جنيه بمركز ومدينة ديرب نجم شملت تلك المشروعات إنشاء محطة معالجة العصايد لخدمة قري ( العصايد - الديسة - أكراش - مناحريت - شوبك أكراش - الشراقوة) بتكلفة 225 مليون جنيه وإنشاء محطة معالجة كفر الحاج حسن لخدمة قري ( كفر الحاج حسن - منشأة قاسم - قاويشة ) بتكلفة 100 مليون جنيه وإنشاء توسعات صرف صحي ديرب نجم بتكلفة 13 مليونا و 500 ألف  جنيه.


إنشاء مشروع صرف صحي لقري ( العكل - كراديس - فرغان)  بتكلفة 100 مليون جنيه، إنشاء محطة رفع صرف صحي قري شكر الله بتكلفة 20 مليون جنيه ومشروع توسعات صرف صحي ابو متنا بتكلفة 35 مليون جنيه.

 

أضاف محافظ الشرقية أنه جاري إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بهنيا بتكلفة 33 مليونا و300 ألف جنيه ، وإستكمال أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقري دبيج والميساه ومنشأة كشك بتكلفة 96 مليونا و 500 ألف جنيه ،  وانشاء محطة معالجة دبيج بتكلفة 35 مليونجنيه، ومشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم بتكلفة 139 مليونا و 900 ألف جنيه، ومشروع انشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم بتكلفة 157 مليونا و 33 ألف جنيه،  ومشروع صرف صحي متكامل لقري ابو عيد وصهبره ومنشأة صفوت وتل القاضي بتكلفة 205 ملايين جنيه،  ومشروع شبكات صرف صحي اكوه وكفر الباشا بتكلفة 144 مليونا و 200 ألف جنيه،  وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

ولتخفيف الأحمال والحفاظ على إستقرار التيار الكهربي أكد محافظ الشرقية أنه جار إنشاء محطة كهرباء منشأة صهبره ذات الجهد المتوسط بتكلفة 45 مليون جنيه.


وفي قطاع  الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين أكد محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ عدد 7 مشروعات بتكلفة 63 مليونا و 300 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمجمع نصر عابدين  لاضافة 57 فصلا وبتكلفة 38 مليون جنيه ومشروع الإحلال الكلي لمدرسة القطايع للتعليم الأساسي لتطوير 11 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و 600 ألف جنيه وإحلال جزئي لمدرسة منشأة كشك الابتدائية لتطوير 9 فصول وبتكلفة 3 ملايين و 800 ألف جنيه وإحلال جزئي لمدرسة ديرب نجم الثانوية التجارية بنين لتطوير 31 فصلاً وبتكلفة 8 ملايين و 400 ألف جنيه.


أعمال توسعة 5 فصول بمدرسة حصة الرهبان الإبتدائية بتكلفة 2 مليون و 700 ألف جنيه وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة شوبك أكراش الإبتدائية بتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه وأعمال توسعة 5 فصول بمدرسة الهوابر الإعدادية بتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه.

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