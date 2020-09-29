السجن عاما أو غرامة 2000 يورو.. عقوبة سائح حفر اسمه على معلم أثري شهير |تفاصيل

ألقت السلطات الإيطالية القبض على سائح أيرلندي إثر تسببه في تشويه أحد المعالم الأثرية الشهيرة في البلاد، حيث نحت الأحرف الأولى من اسمه في مدرج "الكولوسيوم" الروماني الواقع في وسط مدينة "روما"، عاصمة البلاد.





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة الأمن الخاص الملحقة بمدرج " الكولوسيوم " ضبطت السائح، الذي لم يتم الكشف عن هويته وأشير فقط إلى أنه في الثانية والثلاثين من عمره، بعد إقدامه على هذا التصرف، وأبلغت الشرطة بشأنه على الفور.









وأضاف التقرير أن السائح نحت الأحرف الأولى من اسمه على عمود في الطابق الأول من المعلم التاريخي الشهير في إيطاليا أثناء زيارته في الآونة الأخيرة؛ ويواجه هذا السائح اتهامًا بإلحاق الضرر بمعلم تاريخي وفني، وهو ما جريمة بموجب القانون الإيطالي؛ وفي حال ثبتت إدانته، فمن الممكن أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام أو بدفع غرامة لا تقل عن 2065 يورو.





وأكدت عالمة الآثار "فيديريكا رينالدي"، المسئولة عن المدرج الروماني القديم ، أن "الكولوسيوم" مثله مثل أي معلم أثري آخر يمثل تاريخنا جميعًا ولابد من الحفاظ عليه وتسليمه إلى الأجيال القادمة.









جدير بالذكر أن "الكولوسيوم" يعتبر أحد عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث، وهو أحد مواقع التراث العالمي.



