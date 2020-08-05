بسبب صورة.. سائح يلحق أضرارا جسيمة بتمثال عمره 200 عام.. فيديو وصور

تسبب سائح في إلحاق أضرار بتمثال منحوت عمره 200 عام أثناء قيامه بالتقاط صورة تذكارية بجواره لتوثيق جولته السياحية في متحف بمدينة "بوسانو" الإيطالية في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة التقاط السائح للصورة التذكارية بجوار التمثال واتكائه عليه متسببًا دون قصد في كسر ثلاثة من أصابع قدم هذا التمثال.









وأفادت تقارير إخبارية بأن التمثال من أعمال النحات الإيطالي "أنطونيو كانوفا"، الذي عاش خلال الفترة ما بين عامي 1757 إلى 1822، وكان مشهورًا بنحته للرخام؛ وبالنسبة إلى السائح الذي تسبب في هذه المشكلة، فقد تبين في وقت لاحق أنه من النمسا ويبلغ من العمر 50 عامًا، لكن لم يتم بعد الكشف عن هويته أو الإجراء الذي من المقرر أن يُتخذ ضده.





وقد وثقت كاميرات المراقبة بالمتحف تفاصيل الواقعة، وكشفت الشرطة المحلية في تصريحات لشبكة "CNN" الإخبارية أن السائح المشار إليه كان ضمن مجموعة من السياح النمساويين، ووقع الحادث عندما انفصل عن بقية المجموعة من أجل التقاط صورة بمفرده بجوار هذا التمثال، ويظهر في الفيديو المرفق أثناء جلوسه على قاعدة التمثال مستندًا بذراعه عليه.









وأفاد المحققون بأنه من الممكن أن يكون تصرف السائح قد تسبب في إلحاق أضرار أخرى بقاعدة التمثال لم يتم بعد اكتشافها.



